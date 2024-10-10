“アウトローのカリスマ”と呼ばれる瓜田純士が１０日、インスタグラムのストーリーズを更新。「二十年前→現在」と、自身を比較した２枚の写真を投稿した。現在は金髪にしている瓜田の「２０年前」は短髪にサングラスをかけ、スーツ姿。顔のタトゥーが印象的な瓜田だが、当時はまだ顔に入れ墨はいれていなかった。以前、ＳＮＳに二十歳の写真を投稿した際には、「尖り過ぎてたぜ＃二十歳＃歌舞伎町」と記述。コメント欄では