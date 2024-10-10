2024年10月8日(火)よりハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)ミニカップ”復刻チョコレート＆華もち”、”復刻キャラメル＆華もち”が期間限定で新発売!ハーゲンダッツ ジャパン40周年記念商品の第3弾では、過去の名作フレーバーが人気の華もちのシリーズとして復活しました!全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪ 和と洋を掛け