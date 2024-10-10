11月にグループ初の単独日本武道館ライブを控えるJams Collection。メンバー水瀬さららさん自身初となるデジタル写真集の発売記念イベントは、デジタル写真集オンラインイベント史上１位の売上を記録しました。FLASHではそれを記念してデジタル写真集未収録カットを掲載しています。【写真】透き通るような陶器肌の水瀬さららさん7月にリリースされたデジタル写真集「ICONIC」は、水瀬さんの待望の水着グラビアを収録。初めての水