2024年12月17日（火）・18日（水）の2日間にわたり、大阪城ホールにてライブ・コンサートプロモーターPLUMCHOWDER（プラムチャウダー）によるスペシャルライブイベント『PLUMCHOWDER 20th ANNIVERSARY SPECIAL 20/25グランドチャウデーション』が開催決定。出演アーティスト第1弾が発表された。 PLUMCHOWDERは、大阪を拠点にコンサートプロモーションやイベント企画制作、