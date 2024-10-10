国内女子テニス大会の最高峰『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2024』が、10月19日（土）～10月27日（日）に有明コロシアムおよび有明テニスの森公園テニスコート（東京都）で開催される。 大会期間中はテニス観戦に加え、テニスファンが楽しめる各種イベントが実施される。 【センターコート】 ■勝利選手インタビュー／サインボール打ち込み10月19日（