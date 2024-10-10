クリープハイプと大阪のラジオ局FM802が再タッグを組んだ新曲「人と人と人と人」が完成した。 現メンバーとなって今年で15周年を迎えるクリープハイプと開局35周年のFM802。『FM802 春のACCESS! キャンペーン』の人気曲「栞」ぶりに、改めてリクエストプログラム『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』とタッグを組んで１つのプロジェクトに挑戦。今回は、開業150周年を迎える、大阪の玄関口「大阪駅」に