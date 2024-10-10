菊池亮太×ござ 2台ピアノコンサート2024.10.4（FRI）住友生命いずみホール 10月4日（金）に大阪・住友生命いずみホールにて『菊池亮太×ござ 2台ピアノコンサート』が行われた。菊池亮太とござは、共に高い技術力と表現力を持つピアニスト。インターネットでの動画配信も評判が高く、YouTube登録者数は菊池が約71万人、ござが約28万人を誇っている（2024年10月現在）。両者はこれまで、互いの