SEKAINOOWARI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëSaori¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿¼À¥·Å¤È¤Î?Àú¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Saori¤Ï¡¢¡ÖDragon Night¡×¤Î²Î»ì¤òÒì¤­¡¢¡Ö20Ç¯°Ê¾åË°¤­¤â¤»¤º¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï³ä¤ÈÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤È¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿¼À¥¤¬²Î¤¤¤Ê¤¬¤éSaori¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¿¼À¥¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç