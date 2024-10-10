ファミリーレストラン「ココス」は、10月17日（木）から、栗スイーツを楽しめる「マロンフェア」を開催する。【写真】おいしそ〜！“しぼりたて”モンブランなど栗スイーツ（全4種）■クレープ＆モンブランの欲張りプレートも！今回開催される「マロンフェア」は、栗のこっくりとした甘さを存分に堪能できる4種類のスイーツを提供するフェア。例えば「イタリア栗のモンブランパフェ〜ティラミス風〜」は、栗の甘さと香りを