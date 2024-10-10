東都大学野球秋季リーグ戦第４週第３日は１０日、神宮球場で２回戦３試合が行われ、日大は東農大に５―１で連勝して勝ち点を２に伸ばした。亜大は青学大を４―３で、国学院大は中大を２―１で破って、ともに１勝１敗とした。日大は市川（３年、関東一）が１失点で完投。亜大は七回に笠松（４年、神戸国際大付）が３点二塁打を放った。国学院大は九回に宮坂（３年、智弁和歌山）の２点二塁打で逆転した。