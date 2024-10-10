福岡県警早良署は10日、福岡市早良区西新6丁目2番付近で同日午前7時ごろ、男が下半身を露出などする事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40歳でおかっぱ頭。ベージュ色のTシャツを着用していたという。