福岡県警行橋署は10日、苅田町下新津の路上で8日午後3時40分ごろ、通行中の小学生が見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代で身長165くらい。クリーム色の長袖シャツ、紺色の半ズボンを着用していたという。