東京・台場で軽トラックが横転し、10日午後6時50分現在、救出活動が続いています。午後6時前、港区台場の2車線の道路で、故障して停車していた車に後ろから走ってきた軽トラックが衝突しました。軽トラックは事故の衝撃で横転し、運転手の男性が閉じ込められました。男性は救急隊の呼びかけに応じていて、意識はあるということです。衝突された車に乗っていた男性2人もけがをしていますが、命に別条はないということです。この事故