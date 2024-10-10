ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、10月10日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。石破茂首相の経済政策や、日本経済が抱える問題点などを解説した。 長野智子「きょうは佐藤さんにいろんなことを伺いますが、すべて『経済』軸で。まず『きのうの党首討論をご覧になっていかがですか？』という質問