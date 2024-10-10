米女子ゴルフツアー「ビュイックＬＰＧＡ」初日（１０日、中国・上海旗忠ＧＣ＝パー７２）で、渋野日向子（２５＝サントリー）は３バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７６で回り、４オーバーの７２位と大きく出遅れた。スタートの１０番でバンカーにつかまり、いきなりダブルボギー。渋野は「ＷＯＷＯＷ」のインタビューで「前半は良くないスタートで、なかななか切り替えが難しかった。後半は何とかチャンスで２個（バー