お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（５４）が１０日、「ますだおかだ増田のラジオハンター」（ＡＢＣラジオ・木曜午後０時）に出演し、一日警察署長の裏話を語った。今月７日に大阪府警守口署の一日署長を務めた増田は「イベントスタッフとかいませんから、守口市の警察官の方が迎えに来てくれるんですよ。最初『６人で参ります』って言うから『連行やないねんから、１人か２人でいい』」と答えたという。車内での警察