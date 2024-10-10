タレントの安田美沙子が10日、自身のインスタグラムを更新。美容パックをつける前とつけた後の顔に反響が集まっている。【別カット】ファンが爆笑した安田美沙子のパック顔安田は「今日は、ロケバスメイクだから、メイクさんがパックしてくれました」とつづり、ロケバスで撮ったソロショットを公開。1枚目の写真には、パック後で美肌な彼女のかわいいアップショットが収められており、2枚目にはパックをしながらコーヒーを飲む