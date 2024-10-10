10月12日は、日本豆乳協会が定めた「豆乳の日」。これに合わせて、2024年10月11日から14日までの4日間、東京都新宿区で「キッコーマン豆乳Presents 豆乳フェス2024」が開催されます。豆乳を楽しむワークショップ入場は無料。場所は、JR新宿駅 新南口徒歩1分の「新宿サザンテラス広場」です。開場時間は11時から21時（飲食ブースのラストオーダーは20時30分）。最終日の14日のみ20時閉場、ラストオーダー19時30分です。キッチンカー