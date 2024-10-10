◆みやざきフェニックス・リーグ広島３―３巨人（１０日・天福）巨人の横川凱投手が１０日、みやざきフェニックス・リーグの広島戦で３回から２番手で登板。２回３安打２失点、２Ｋだった。１―１の３回から先発・西舘に代わって２番手で登板。１番・佐藤を投ゴロ、２番・内田を中飛、３番・田村を二ゴロとテンポ良く片づけた。１―１の２回は先頭・仲田に右前安打。それでもラミレス、二俣を２者連続空振り三振。しかし、