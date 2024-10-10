ユーロ圏１０年債利回り格差 仏７７ｂｐ、伊１３０ｂｐ小幅に縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%） ドイツ2.271 フランス3.038（+77） イタリア3.568（+130） スペイン3.006（+74） オランダ2.566（+30） ギリシャ3.206（+94） ポルトガル2.774（+50） ベルギー2.879（+61） オーストリア2.773（+50）