お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（40）が10日までに配信されたYouTube「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演「神頼み」について語る場面があった。同年代で同じ事務所に所属するお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇とまったりトークを繰り広げるYouTubeチャンネル。この日のテーマは「神の存在」についてだった。そこでカズレーザーが「神様はいない可能性の方が高い気がしますね」と話している