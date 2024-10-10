自民党の政権公約を発表する小野寺政調会長＝10日午後、東京・永田町の党本部自民党は10日、衆院選公約を発表した。派閥裏金事件を受け、信頼回復に向け国民目線で改革を進めると強調。党幹部に支給され使途公開不要の政策活動費に関し「将来的な廃止も念頭に透明性を確保する」と明記した。「調査研究広報滞在費」（旧文書通信交通滞在費）の使途公開と残金の国庫返納も盛り込んだ。公約は（1）ルールを守る（2）暮らしを守る