共産党は10日、衆院選（15日公示、27日投開票）の公約を発表した。自民党派閥の裏金事件を受けた政治改革を掲げ、消費税5%への減税や、集団的自衛権の行使容認を含んだ安全保障法制の廃止も盛り込んだ。政治改革では「自民党・石破政権に腐敗政治の改革を1ミリも期待できない」と強調。企業・団体によるパーティー券の購入や献金の禁止のほか、政党助成金の廃止を打ち出した。社会保障では、年金支給額の引き上げに加え、高