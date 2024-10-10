池松壮亮（34）が10日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた映画「本心」（石井裕也監督、11月8日公開）完成披露上映会に登壇。自身が強烈にインスパイア（触発）された小説を、石井裕也監督（41）が共感し、映画化できたことへの喜びを口にした。「本心」は作家・平野啓一郎氏の同名小説の映画化作品で、今からさらにデジタル化が進みリアルとバーチャルの境界が曖昧になった少し先の将来が舞台。池松が演じる石川朔也は、