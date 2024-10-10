自閉症で幼いころから意思の疎通が苦手なうえ、視野が狭くなる難病と闘いながら絵を描き続けている画家・本村卓空（もとむら・たっくう）さんの祈りをテーマにした絵画展が岡山市北区のギャラリーで始まりました。 【写真を見る】難病の影響で視野の96%を失った画家・本村卓空さんの絵画展針の穴ほどの視界で描き続ける仏の絵【岡山】 （本村卓空さん）「般若心経の『空』の理論を262文字で書いた絵です」 独特で