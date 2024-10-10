（東京中央社）神奈川県横浜市の華僑らは7日、同市内のホテルで10日の中華民国国慶日（国家の日）を祝う式典を開いた。華僑団体、横浜華僑総会の許耀庚会長は、日本や国際社会と緊密な関係や交流を保ち、手を携えて平和で安定、繁栄、発展した世界をつくりたいとあいさつした。式典には台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）の周学佑（しゅうがくゆう）副代表や同処横浜分処（領事館に相当）の張淑玲（ちょうしゅくれい）処長（