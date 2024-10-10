Image: BEAMS JAPAN コンパクトなのに存在感抜群。毎年「Aladdin × BEAMS JAPAN」のコラボレーションで発売されるAladdinのヒーターは、過去藍色、小豆色…ととにかくカラーが魅力的。今年はBEAMSのレーベルカラーである橙色のヒーターが復刻するのだとか。程よい深みのあるポップな橙色がたまりません。3型からお部屋に合わせて選べる 日本エー・