北大阪急行電鉄、三井住友カード、ビザ・ワールドワイド・ジャパン、ジェーシービー、QUADRACは2025年3月に、北大阪急行電鉄の全駅において三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit（ステラ トランジット）」を活用したタッチ決済対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）や、同カードが設定されたスマートフォンなどによる鉄道乗車サービスを開始予定であることを発表した。あわせて、