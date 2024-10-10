「ゲオ」といえば、レンタルビデオやゲームのイメージが強いが、現在は枕やシャワーヘッド、アパレル、化粧品、洗剤など「おうち時間」に関連する商品をゲオオリジナル商品として扱っている。しかも枕は1098円、シャワーヘッドは877円、スウェットセットアップは1098円など圧倒的な安さで数々のヒットを飛ばしている。ゲオは10月9日、バラエティストアに向けて業態転換中のビジネスモデルについて、報道陣向けの説明会を開催した