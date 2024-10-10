【モデルプレス＝2024/10/10】俳優の神尾楓珠が、10月11日発売の「ar」11月号（主婦と生活社）に登場。入浴ショットを披露する。【写真】神尾楓珠、上裸ちらり入浴ショット◆神尾楓珠、入浴ショット披露今号の「私たちを癒すものはやっぱり…極上の湯」企画では、神尾の下町銭湯巡りに密着。「のぼせやすいから普段のお風呂はサッと浸かる」という神尾もテンションアップの極上の湯を紹介。「まるで銭湯デート」なドキドキしちゃう