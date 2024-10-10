【モデルプレス＝2024/10/10】&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）が、10月11日発売の「ar」11月号（主婦と生活社）に登場。妖艶なオーラが際立つスーツ姿を披露する。【写真】&TEAMの浴衣＆学ラン姿がかっこいい！ファンと交流で迫力パフォーマンスとのギャップ◆FUMA、最近メンバーから言われることとは？毎月ひとりずつ&TEAMの個性や魅力を掲載する「COLOR OF &TEAM」。3回目となる今号はFUMAにフィーチャー