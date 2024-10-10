2024年10月9日、韓国・エクスポーツニュースは、10日に行われる26年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選B組第3戦（韓国対ヨルダン）を前に開かれた記者会見で、ヨルダンメディアから韓国代表のホン・ミョンボ監督に対して「無礼な質問」が飛び出し、会場が騒然となるハプニングがあったと伝えた。記事によると、ヨルダン国営メディアの記者はホン監督に対し「韓国サッカーの腐敗についてどう思うか」と質問した。韓国サッカ