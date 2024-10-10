アクアライン [東証Ｇ] が10月10日大引け後(18:30)に決算を発表。25年2月期第1四半期(3-5月)の連結最終損益は1億3900万円の赤字(前年同期は9000万円の赤字)に赤字幅が拡大した。5月末時点で5四半期ぶりに1億1100万円の債務超過に陥った。 しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の4700万円の黒字→1億1600万円の黒字(前期は3億7600万円の赤字)に2.5倍上方修正した。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業損