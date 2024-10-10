10日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝148円88銭前後と、午後5時時点に比べ13銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝162円77銭前後と20銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース