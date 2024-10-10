【モデルプレス＝2024/10/10】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のアン・ユジン（AN YUJIN）が10日、都内で開催された「CLIO新商品発表会」に出席。記者からの質問に答えた。【写真】IVEユジン、ミニ丈で圧巻の脚線美披露◆ユジン、好きな日本食明かす同ブランドのグローバルアンバサダーを務めるユジンは、ホワイトのタイトなミニ丈ドレスを着用して登場。足元には高いヒールを合わせ、美しい脚を際立たせた。質疑応答では、