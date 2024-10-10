◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース8―0パドレス（2024年10月9日サンディエゴ）1勝2敗と崖っぷちに立たされていたドジャースが、敵地でパドレスに快勝。2勝2敗のタイに戻した。現行の地区シリーズとなった95年以降、1勝2敗の第4戦に勝って2勝2敗のタイに戻したケースは両リーグで過去35度。うち第5戦○は20度、●は15度で突破確率は57％となっている。突破した20度のうち、11年カージナルス、12年ジャイアンツ、