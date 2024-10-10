【ビエンチャン聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は１０日、訪問先のラオス・ビエンチャンで日本の石破茂首相と初の首脳会談を行い、「（首脳同士が相互に往来する）『シャトル外交』を含め、活発かつ緊密な意思疎通を通じ韓日関係の発展を続けていきたい」と述べた。尹大統領は石破首相の就任に祝意を表し、「韓日関係は大きくて前向きな発展が行われている」とし、「こうした変化は両国の指導者同士の揺るぎ