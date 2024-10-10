マッチングアプリで知り合った女性を名乗る相手からインターネットショッピングの経営を持ちかけられ、大分県別府市に住む50代の男性が約3700万円をだましとられたことがわかりました。 今年8月下旬、別府市に住む50代の男性がマッチングアプリで日本人女性を名乗る相手と知り合い、ラインでやり取りを始めました。その後、結婚を前提に交際することになった相手からインターネットショップの経営の話を持ちかけられ