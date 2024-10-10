¡Ø¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡Ù¤òÁÏ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤ÎÏ·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¤¬£¹·î20Æü¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏÂåÉ½¡¦ÅÚ²°Æü½ÐÉ×»á¤Î°§»¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÔÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê ¸æ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤È¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬£¹·î20Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¾åÌî¥®¥ã¥é¥ê¡¼&¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ÏÊÄÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£