銃を撃った時に発射火薬が銃口付近で燃焼する際に発生する閃光を「マズルフラッシュ」と呼びます。このマズルフラッシュを10万fpsの超スローモーション動画で撮影した映像を、チャンネル登録者数1500万人超の人気YouTubeチャンネルであるThe Slow Mo Guysが公開しました。The FATTEST muzzle flash - 100,000 FPS - The Slow Mo Guys @KentuckyBallistics - YouTube弾丸径が0.950インチ(24.1mm)という大口径ライフル実包の「.950 J