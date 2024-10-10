［ロンドン１０日ロイター］ - イングランド銀行（英中央銀行）が１０日公表した四半期調査によると、国内金融機関は９─１１月に住宅ローンのデフォルト（債務不履行）率が上昇すると予想している。また、９─１１月の住宅ローンの入手可能性に変化はない見込みだが、無担保消費者ローンの入手可能性は高まると予想している。住宅ローンのデフォルト率は６─８月に上昇したが、７月公表の前回調査で金融機関が予想してい