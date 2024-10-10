俳優の神尾楓珠が、あす11日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。【写真】歌唱＆演奏で生コラボした神尾楓珠と山村隆太神尾は「私たちを癒すものはやっぱり…極上の湯」企画に登場し、神尾の下町銭湯めぐりに密着。「のぼせやすいから普段のお風呂はサッと浸かる」という神尾もテンションアップの極上の湯を紹介する。まるで銭湯デートのようなドキドキするカットが満載となっている。同号の通常版