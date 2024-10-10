グローバルボーイズグループ・＆TEAMのFUMAが、あす11日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。【写真】初ツアーファイナル公演のメンバー9人ソロショット3回目の連載「COLOR OF ＆TEAM」では、FUMAにフィーチャー。「神秘的なPURPLE」をテーマに、妖艶なオーラを放つ紫のベロアスーツ姿やカジュアルなプレッピースタイルなど、ギャップ2つのコンセプトを披露する。「僕は唯一、YUMAといると精神年齢が