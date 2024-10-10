10日、英ロンドンでスターマー首相（右）と会談するウクライナのゼレンスキー大統領（ロイター＝共同）【キーウ共同】欧州歴訪中のウクライナのゼレンスキー大統領は10日、英ロンドンでスターマー首相と会談した。大統領府によると、対ロシア戦争の「勝利計画」を説明し、米欧供与の長射程兵器によるロシア領攻撃を容認するよう要求。ウクライナを北大西洋条約機構（NATO）の加盟交渉に招待することの重要性を訴えた。NATOのルッ