石破総理はラオスで開かれているASEAN=東南アジア諸国連合との首脳会議に出席するなど、外交デビューを果たしています。会場から中継です。石破総理はASEANとの首脳会議を皮切りに、韓国の尹大統領と会談を行うなど、首脳外交をスタートさせています。外交デビューとなったASEANとの首脳会議で、石破総理は“世界の成長センターであるASEANと、共に未来を創り、共に未来を守っていきたい”と訴え、経済や安全保障などの分野でASEAN