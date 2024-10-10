10月10日、徳島県の日亜化学工業は阿南市の本社で事業説明会を開きました。日亜化学工業の今期の中間決算は、電気自動車市場が近年急速に拡大した反動や、原材料相場下落などの影響で、売上高は1926億円と2023年の81%に減少しました。また、経常利益は303億円と、2023年の89%になり、減収減益となっています。一方で小川裕義社長は、2026年以降は電気自動車の需要が再び高まるとして、2027年には、2023年の2倍となる電池材料の出荷