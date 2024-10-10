10日から富山県砺波市で「となみチューリップ球根まつり」が開かれます。北陸放送には2024プリンセスチューリップの苗代千華さんらキャラバン隊が訪れ、見どころをPRしました。23回目となる球根まつり、会場の「チューリップ四季彩館」では、富山県産の100品種以上の球根が通常価格の2割引きで販売されます。また、今回も皇室に献上される品種のセットが用意されます。球根まつりは入場無料で、10日から14日まで開かれます。プリン