ヒマラヤ山脈で立ち往生した女性登山家２人が、３日後に無事に救助された/Fay Manners（ＣＮＮ）インド北部のヒマラヤ山脈で立ち往生した女性登山家２人が、３日後に奇跡的に救助された。フランス在住の英国人フェイ・マナーズさんと米国人のミシェル・ドボラクさんは、標高７０００メートル近いチャウカンバ３峰の初登頂を目指し、先月２７日に出発した。山のふもとまでのルートも深いクレバス（割れ目）が続く難関だったため、３