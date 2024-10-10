神戸学院大の上脇博之教授は10日、石破茂首相が代表を務めた政治団体の政治資金収支報告書で新たに過少記載が見つかったとして、石破首相らに対する政治資金規正法違反容疑の告発状を東京地検に出した。3日にも告発状を提出していた。