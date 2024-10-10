10日午後、ソウル中（チュン）区ソウル東大門（トンデムン）デザインプラザ（DDP）で開かれた「Kurly Beauty Festa 2024」に、女優のイム・セミが出席した。・イム・セミ＆イ・シウ主演のドラマ「古物商のミラン」スチールカット＆予告編を公開・【PHOTO】オ・ミンエ＆イム・セミら、映画「娘について」マスコミ向け試写会に出席